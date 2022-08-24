Замазывание водяных знаков

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт45 заявок859 просмотров

Нужно изменить водяные знаки на 72 фотографиях , я прикреплю несколько фото , так как они делять на очень простые и таи где придется чутка постараться . название сайта на название канала.

3 года назад
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