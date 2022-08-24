Ищется опытный специалист для обработки свадебных фото. Необходимы навыки работы в Adobe Lightroom и Photoshop. Прикреплено фото для оценочной обработки. Просьба не использовать фотографии для личных целей.
Замазывание водяных знаков
Нужно изменить водяные знаки на 72 фотографиях , я прикреплю несколько фото , так как они делять на очень простые и таи где придется чутка постараться . название сайта на название канала.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Обработка фотографий37 заявокЗакрыт3 года назад
- $5
Требуется обработка фотографии по предоставленному примеру. Готовая картинка должна быть в размере 1280x720, соотношение 16:9 и весом не более 2 МБ. Техническое задание будет предоставлено исполнителю.Обработка фотографий29 заявокЗакрыт3 года назад
- $11
Необходимо качественно отретушировать 21 фото. Предоставьте обработанное изображение для тестирования. Возможна дальнейшая работа по обработке фотографий.Обработка фотографий20 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо обработать несколько фотографий, освежить их цвет и убрать нежелательные детали. Задача включает в себя использование Photoshop для достижения качественного результата.Завершен3 года назад
Требуется качественная замена лица на фотографии с предоставлением референса. Работа должна соответствовать стандартам для успешной верификации личности на сайте. Возможность долгосрочного сотрудничества с исполнителем, который справится с задачей.Обработка фотографий31 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется создать изображение в фотошопе на основе прикрепленной фотографии. Изображение должно включать стим дек в первом столбце, пару брендовых кроссовок во втором и логотип стима в третьем. Обработка должна быть качественной и соответствовать указанным требованиям.Закрыт3 года назад
- $10
Необходимо обработать фотографии для создания арт-объектов в неоновом и огненном стилях. Важным элементом является изображение собаки, которое должно быть выполнено с хорошей детализацией, как будто это картина маслом или цветными карандашами.Закрыт3 года назад
Задача заключается в восстановлении старой фотографии. Необходимо указать стоимость услуги, сроки выполнения работы и наличие опыта в обработке изображений. Фотография прикреплена к проекту.Завершен3 года назад
Необходимо прифотошопить лестницу к зданию, выбрав подходящий вариант, который гармонично вписывается в общую композицию. Обработка должна быть качественной и естественной.Обработка фотографий2 исполнителяЗавершен3 года назад