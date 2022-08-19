Восстановить старую фотографию

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен6 заявок45 просмотров

Фотографию прилагаю к проекту. Укажите сумму и сроки и наличие опыта

3 года назад
8620250
32 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Karfagen90
Александр 
56 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад
$5
1 день
Escrow
Все понравилось. Рекомендую
Всё отлично Рекомендую

Заявки фрилансеров

Кирилл
 
38 лет
3 года в сервисе
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2 месяца назад
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Джахар
 
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3 года назад
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Александр
 
43 года
8 лет в сервисе
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15 дней назад
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3 года назад
Karfagen90
Александр 
56 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад
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Анна
 
21 год
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