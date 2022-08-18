Требуется обработка фотографий для создания арт-объектов в неоновом и огненном стилях. Необходимо представить изображения в виде картин, например, маслом. Ожидается креативный подход и внимание к деталям.
Обработать фотографию
Убрать логотип с фото, и поставить другой
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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