Обработать фотографию

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт26 заявок854 просмотра

Убрать логотип с фото, и поставить другой

3 года назад
guest_16608413192831
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Dzhakhar
Джахар 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
3 года назад
$2
1 день

Заявки фрилансеров

Роман
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Илья
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Глеб
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Стелла
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Михайло
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
София
 
28 лет
3 года в сервисе
Была
8 месяцев назад
3 года назад
Яна
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Іван
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Парвина
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Даниил
 
22 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Максим
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Максім
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
Николай
 
43 года
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
57 отзывов
3 года назад
Маргарита
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Таисия
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Сергей
 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
221 отзыв
3 года назад
Dzhakhar
Джахар 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
3 года назад
Олег
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Валентина
 
23 года
4 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Гиоргии
 
34 года
4 года в сервисе
Был
21 день назад
20 отзывов
3 года назад
Виктор
 
33 года
6 лет в сервисе
Был
15 дней назад
68 отзывов
3 года назад
Олександр
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
4 отзыва(-1)
3 года назад
Павел
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
6 отзывов
3 года назад
Тосям
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
22 дня назад
13 отзывов(-1)
3 года назад
Александр
 
56 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
93 отзыва
3 года назад
ТОП-5
Обработка фотографий
Анна
 
21 год
3 года в сервисе
Была
8 дней назад
23 отзыва
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Фотошоп

    $10

    Требуется обработка фотографий для создания арт-объектов в неоновом и огненном стилях. Необходимо представить изображения в виде картин, например, маслом. Ожидается креативный подход и внимание к деталям.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Вытянуть фото из презентации в хорошем качестве и поменять фон

    $25

    Требуется извлечь фото из 200-страничной презентации в хорошем качестве и изменить фон на белый на 80 изображениях. Также необходимо отредактировать качество текста при необходимости. Бюджет на выполнение — 1000 грн.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Требуется создание картинки на базе фото

    Требуется создать картинку на основе фотографии реального человека, следуя предоставленному концепту. Исполнитель получит оригинальное фото для обработки. Укажите цену и сроки выполнения работы.

    Обработка фотографий2 исполнителя
    Завершен
    3 года назад

  • Вырезать вставить

    Требуется обработать два фотографии: вырезать лицо с первого изображения и вставить его на второе. Обеспечить качественный монтаж, чтобы лицо выглядело естественно.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Инфографика для маркетплейса - 1 фото

    Разработать продающую инфографику для рукодельного набора 'Сердечки'. Включить заголовок на красном фоне, преимущества набора и логотип японского бисера TOHO. Использовать одно из фото на модели. Убедиться, что инфографика соответствует единому стилю.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Внести данные в фотографию.

    $150

    Требуется внести данные в 1000 фотографий. Возможен меньший объем работ. Бюджет составляет 10 тысяч рублей, оплата 10 рублей за фото. Необходима качественная обработка.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Обработка фото и инфографика

    Требуется обработка 32 фотографий и создание инфографики. Ожидается качественное редактирование изображений с учетом заданных стандартов. Подробности уточняются по мере работы.

    Обработка фотографий19 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Обработка фотографий

    Требуется обработка фотографий: подкорректировать снимки, слегка подхудить модель, добавить цвет и улучшить общее качество изображений. Задача включает в себя ретушь и цветокоррекцию для достижения лучшего результата.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад