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Презентация состоит из 200 страниц. Фото из нее нам нужно использовать в создании сайта.

Что необходимо сделать :

1) Вытянуть все фото в хорошем качестве

2) Где-то в 80 фотографиях изменить фон с фиолетового на белый

3) При необходимости отредактировать качество текста

Бюджет за выполнение : 1000 грн