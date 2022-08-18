Вытянуть фото из презентации в хорошем качестве и поменять фон

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт7 заявок370 просмотров

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Презентация состоит из 200 страниц. Фото из нее нам нужно использовать в создании сайта.

Что необходимо сделать :

1) Вытянуть все фото в хорошем качестве

2) Где-то в 80 фотографиях изменить фон с фиолетового на белый

3) При необходимости отредактировать качество текста

Бюджет за выполнение : 1000 грн

3 года назад
LogLancer26
Виктор 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

dudkvl
27 лет
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3 года назад
$25
1 день
Escrow

Заявки фрилансеров

dudkvl
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