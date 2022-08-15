Разработать продающую инфографику для рукодельного набора 'Сердечки'. Включить заголовок на красном фоне, преимущества набора и логотип японского бисера TOHO. Использовать одно из фото на модели. Убедиться, что инфографика соответствует единому стилю.
Обработка фото и инфографика
Нужно отработать 32 фотографии . Инфографика .
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