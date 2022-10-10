Требуется внести данные в 1000 фотографий. Возможен меньший объем работ. Бюджет составляет 10 тысяч рублей, оплата 10 рублей за фото. Необходима качественная обработка.
Инфографика для маркетплейса - 1 фото
Нужно сделать продающую инфографику для рукодельного набора для маркетплейсов. Требования:
Сверху заголовок на красном фоне: Набор для плетения браслета "Сердечки". Слово "Сердечки" должно быть с новой строки, так как названия наборов будут разной длины, чтобы все наборы впоследствии были в едином стиле.
Упомянуть следующие преимущества:
- подходит для новичков
- все необходимые материалы в одном наборе
- красивая упаковка
- подробный видеоурок на Youtube
- понятная инструкция и последовательность плетения
- красивое, носибельное украшение
- ровный японский бисер TOHO 11/0 (обязательно использовать логотип бисера (прилагается) и расположить эту информацию особнячком в правом нижнем углу.
Можно подсократить, если длинно, и от чего-то отказаться (по согласованию).
Фото по ссылке.
Обязательно использовать одно из фото на модели (фото 1 или 2)
Победитель конкурса
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