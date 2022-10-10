# 1 — $ 15

Нужно сделать продающую инфографику для рукодельного набора для маркетплейсов. Требования:

Сверху заголовок на красном фоне: Набор для плетения браслета "Сердечки". Слово "Сердечки" должно быть с новой строки, так как названия наборов будут разной длины, чтобы все наборы впоследствии были в едином стиле.

Упомянуть следующие преимущества:

- подходит для новичков

- все необходимые материалы в одном наборе

- красивая упаковка

- подробный видеоурок на Youtube

- понятная инструкция и последовательность плетения

- красивое, носибельное украшение

- ровный японский бисер TOHO 11/0 (обязательно использовать логотип бисера (прилагается) и расположить эту информацию особнячком в правом нижнем углу.

Можно подсократить, если длинно, и от чего-то отказаться (по согласованию).

Фото по ссылке.

Обязательно использовать одно из фото на модели (фото 1 или 2)