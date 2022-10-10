Инфографика для маркетплейса - 1 фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен18 заявок1145 просмотров
#1$15

Нужно сделать продающую инфографику для рукодельного набора для маркетплейсов. Требования:

Сверху заголовок на красном фоне: Набор для плетения браслета "Сердечки". Слово "Сердечки" должно быть с новой строки, так как названия наборов будут разной длины, чтобы все наборы впоследствии были в едином стиле.

Упомянуть следующие преимущества:

- подходит для новичков

- все необходимые материалы в одном наборе

- красивая упаковка

- подробный видеоурок на Youtube

- понятная инструкция и последовательность плетения

- красивое, носибельное украшение

- ровный японский бисер TOHO 11/0 (обязательно использовать логотип бисера (прилагается) и расположить эту информацию особнячком в правом нижнем углу.

Можно подсократить, если длинно, и от чего-то отказаться (по согласованию).

Фото по ссылке.

Обязательно использовать одно из фото на модели (фото 1 или 2)

3 года назад
Annel
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад

Победитель конкурса

___jene4ka
Евгения 
20 лет
5 лет в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Очень рада, что нашла Евгению! Женя обладает редким талантом СЛЫШАТЬ пожелания заказчика и внимательно читать все требования, а также замечательным вкусом и чувством прекрасного, благодаря чему карточка товара получилась очень красивой и эстетичной. Очень здорово, что Женя проявляет инициативу и предлагает много вариантов на выбор и делает все очень быстро. Обязательно буду обращаться еще!
Определенно рекомендую к сотрудничеству! Общаться легко, Анна четко знала, какой дизайн хотела и мне удалось попасть в ее пожелания почти с первого раза. Обсудили все возможные варианты оформления карточки, совместно подобрали иконки и в итоге получилась отличная карточка товара! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество) Желаю всем таких заказчиков, спасибо за классный конкурс!

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