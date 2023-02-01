На фотографии заменить гитару

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Завершен22 заявки646 просмотров

Надо заменить гитару на фотографии. 

! важно! Правильно разместить гитару ( пропорция/ угол наклона/ разворот), ТЕНИ, что бы не видно было, что гитара заменена 

оригинал:  https://drive.google.com/file/d/1nR2CFRoGFQ32qm25itOPgS1sMcPpbsIc/view?usp=drivesdk

Нужна гитара : 

https://drive.google.com/drive/folders/1-BLqVermG0nMJZ4rNEQKdhMXM70_Bp7V

3 года назад
NADiA_Kossi
Надия 
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Выбранный исполнитель

LEBOWSKY
Николай 
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$5
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Escrow
Все отлично!
Интересный заказ, интересный и приятный заказчик) Рекомендую!

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