Необходимо удалить машину с заднего фона на фотографии. Ретушь не требуется. Фото в формате HEIC, оригинал будет предоставлен исполнителю. Ожидание качественной и быстрой обработки.
На фотографии заменить гитару
Надо заменить гитару на фотографии.
! важно! Правильно разместить гитару ( пропорция/ угол наклона/ разворот), ТЕНИ, что бы не видно было, что гитара заменена
оригинал: https://drive.google.com/file/d/1nR2CFRoGFQ32qm25itOPgS1sMcPpbsIc/view?usp=drivesdk
Нужна гитара :
https://drive.google.com/drive/folders/1-BLqVermG0nMJZ4rNEQKdhMXM70_Bp7V
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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