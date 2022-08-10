Необходимо переместить человека с одной фотографии на две другие. Требуется обработка изображений и создание качественного результата. Ожидается внимание к деталям и аккуратность в редактировании.
Переместить человека с 1 фото на 2
Ищу фрилансера с рос картой, Переместить человека с 1 фото на 2
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