Переместить человека с 1 фото на 2

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен9 заявок250 просмотров

Ищу фрилансера с рос картой, Переместить человека с 1 фото на 2

3 года назад
guest_16204525166043
4 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Aranyro
Виктор 
33 года
6 лет в сервисе
Был
15 дней назад
3 года назад
$2
1 день
Я очень рада что выбрала Виктора исполнителем, нужно было переместить человека с 1 фото на другое, он очень быстро справился! И результат супер! Рекомендую!!!
С заказчиком все в порядке! Спасибо за заказ!

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Aranyro
Виктор 
33 года
6 лет в сервисе
Был
15 дней назад
3 года назад
Евгений
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
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Джахар
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
3 года назад
Иван
 
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Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Ярослав
 
19 лет
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Был
10 месяцев назад
10 отзывов
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Никита
 
33 года
3 года в сервисе
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3 года назад
3 года назад
Лидия
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Евгений
 
36 лет
6 лет в сервисе
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