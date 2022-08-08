Требуется выполнить художественное редактирование фотографий. Ожидается профессиональная обработка изображений с учетом креативного подхода и современных тенденций.
Убрать фон и добавить насыщенности 1000 фото
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