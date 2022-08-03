Необходимо выполнить обработку фотографий, включая коррекцию лиц, подкорректировать детали и наложить гармоничные фильтры. Ожидается качественная работа, которая улучшит общий вид изображений.
Восстановление старой фотографии
Нужно восстановить старую фотографию до приемлемого уровня
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