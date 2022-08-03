Требуется обработка 50 свадебных фотографий с улучшением качества и исправлением недостатков внешности. Необходимо устранить лишние элементы, такие как радиаторы, для каждой фотографии по отдельности. Срок выполнения — 1-2 недели.
Сделать фото в деловом стиле из обычной
Фотошоп. Нужно заменить одежду на деловой костюм
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