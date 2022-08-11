Редактирование фотографии

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Завершен19 заявок509 просмотров

Нужно сделать художественное редактирование. 

3 года назад
3077561sS
Сергей 
53 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

TatianaPetrova
43 года
3 года в сервисе
Была
3 месяца назад
3 года назад
$3
1 день
Escrow
Очень внимательный и точный исполнитель. Предложил несколько вариантов решения, быстрая и качественная работа.
Работать с данным заказчиком очень понравилось. Понятное задание, отличная коммуникация.

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