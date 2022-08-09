Редактирование фото

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Закрыт45 заявок694 просмотра

есть около 1 000 фотографий с софт бокса, нужно подредактировать цвет если это будет необходимо и убрать фон, создать пнг формат

3 года назад
Art_Production
Данил Мигель 
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