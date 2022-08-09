Требуется обработка фотографии дома с добавлением отделки сайдингом под бревно и забора вокруг участка. Важно сохранить текущее положение окон и дверей на изображении.
Изменить фото и добавить элементы
Необходимо добавить к фото парня в очках зеленый медицинский халат как на фото или примерно как на фото, при этом сохранить расположение тела
Заявки фрилансеров
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