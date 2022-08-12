Поменять цвет у Дивана на 2-х фото в Фотошопе и сделать инструкцию

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен9 заявок352 просмотра

Есть два фото разных диванов на нейтральном фоне с фотосессии

Диваны синего цвета, нужно тонировать их и перекрасить в серый цвет (пример цвета дам)

И нужно сделать инструкцию как мы сами можем перекрашивать эти диваны, так как я думаю это делается не сложно, но нам часто это требуется.

Фото в хорошем качестве

Инструкция как это сделать в ФотоШопе (выделение, маска и тд)

3 года назад
sergeypolik
Сергей 
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14 дней назад

Выбранный исполнитель

Luppy
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3 года назад
$4
1 день
Escrow
Быстро, красиво, как нужно, сделал небольшую правку даже. Рекомендую. Благодарю
Четкая задача, быстрый ответ и хорошая коммуникация, отличный заказчик

Заявки фрилансеров

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