Есть два фото разных диванов на нейтральном фоне с фотосессии

Диваны синего цвета, нужно тонировать их и перекрасить в серый цвет (пример цвета дам)

И нужно сделать инструкцию как мы сами можем перекрашивать эти диваны, так как я думаю это делается не сложно, но нам часто это требуется.

Фото в хорошем качестве

Инструкция как это сделать в ФотоШопе (выделение, маска и тд)