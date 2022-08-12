Необходимо сделать коллаж из фотографий для шпаргалки в шкаф. Все фотографии должны быть размещены на листах формата A4, с последовательным расположением видов одежды. Требуется подготовить изображения в формате JPG хорошего качества. Общее количество фотографий — более 90, ожидается несколько листов A4 для печати.
Поменять цвет у Дивана на 2-х фото в Фотошопе и сделать инструкцию
Есть два фото разных диванов на нейтральном фоне с фотосессии
Диваны синего цвета, нужно тонировать их и перекрасить в серый цвет (пример цвета дам)
И нужно сделать инструкцию как мы сами можем перекрашивать эти диваны, так как я думаю это делается не сложно, но нам часто это требуется.
Фото в хорошем качестве
Инструкция как это сделать в ФотоШопе (выделение, маска и тд)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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