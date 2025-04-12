Обработка Ваших фотографий

Много лет изучал разные навыки в интернете. Год назад начал осваивать фотомонтаж. И безумно понравилось это дело, поэтому спустя год обучения решил заняться уже реальной практикой, так как хочу сделать своё хобби своим источником дохода. Цены у меня низкие. Работаю без предоплаты и выполняю работу в кратчайшие сроки.

P/S Выполню первое тестовое задание, чтобы Вам понять подхожу я для работы или нет.