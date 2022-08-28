Обработать 7 фотографий-портретов людей для веб-сайта

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Завершен47 заявок884 просмотра

Добрый день! Нужно обработать\отретушировать 7 портретов людей для раздела "наши работники" у нас на сайте. В одном стиле, что бы выглядело презентабельно. Жду предложений с примерами работ и ценой. Спасибо!

3 года назад
Ullyses
36 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

RitaSmelkova
Маргарита 
32 года
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$12
2 дня
Escrow
Задание выполнено раньше срока, к корректировкам Маргарита отнеслась с пониманием. Будем работать еще!
Довольна сотрудничеством! Задача была поставлена четко и понятно. С удовольствием продолжу работу в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

Алена
 
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2 года назад
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Екатерина
 
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RitaSmelkova
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