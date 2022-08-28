Профессиональная ретушь фото. Ретушь ювелирных изделий. Предметная ретушь.

Ретуширую фотографии в направлениях:

- Предметная ретушь;

- Ретушь ювелирных изделий;

- Beauty, fashion, high-end;

- Мужские, женские, детские портреты;

- Студийные. семейные, свадебные фотосессии;

- Коммерческие съемки;

- Репортажные сьемки;

- и другие направления.

Сделаю тестовое фото для Вас предварительно, перед началом работы.

Гарантирую полную конфиденциальность работы.

Четко соблюдаю оговоренные сроки.

Начинаю работу после 50% предоплаты, либо с безопасным платежем.

Свяжитесь со мной любым удобным для Вас способом, и мы начнём сотрудничество

:-)

С уважением, Смелкова Маргарита.

Контакты:

E-mail: [email protected]

Viber/WhatsApp: +380956324252