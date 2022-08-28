Профессиональная ретушь фото. Ретушь ювелирных изделий. Предметная ретушь.
Ретуширую фотографии в направлениях:
- Предметная ретушь;
- Ретушь ювелирных изделий;
- Beauty, fashion, high-end;
- Мужские, женские, детские портреты;
- Студийные. семейные, свадебные фотосессии;
- Коммерческие съемки;
- Репортажные сьемки;
- и другие направления.
Сделаю тестовое фото для Вас предварительно, перед началом работы.
Гарантирую полную конфиденциальность работы.
Четко соблюдаю оговоренные сроки.
Начинаю работу после 50% предоплаты, либо с безопасным платежем.
Свяжитесь со мной любым удобным для Вас способом, и мы начнём сотрудничество
:-)
С уважением, Смелкова Маргарита.
Контакты:
E-mail: [email protected]
Viber/WhatsApp: +380956324252
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$10
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
ТОП-50— Обработка фотографий
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Отзывы заказчиков
$12
10 баллов
год назад
Задание выполнено раньше срока, к корректировкам Маргарита отнеслась с пониманием. Будем работать еще!
Ответный отзыв
Довольна сотрудничеством! Задача была поставлена четко и понятно. С удовольствием продолжу работу в дальнейшем.
Обработка фотографий
1 отзыв
$5/час
от $1от 1 часа
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