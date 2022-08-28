RitaSmelkova

Маргарита RitaSmelkova

 
31 годУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Профессиональная ретушь фото. Ретушь ювелирных изделий. Предметная ретушь.

Ретуширую фотографии в направлениях:

- Предметная ретушь;

- Ретушь ювелирных изделий;

- Beauty, fashion, high-end;

- Мужские, женские, детские портреты;

- Студийные. семейные, свадебные фотосессии;

- Коммерческие съемки;

- Репортажные сьемки;

- и другие направления.

Сделаю тестовое фото для Вас предварительно, перед началом работы.

Гарантирую полную конфиденциальность работы.

Четко соблюдаю оговоренные сроки.

Начинаю работу после 50% предоплаты, либо с безопасным платежем.

Свяжитесь со мной любым удобным для Вас способом, и мы начнём сотрудничество

:-)

С уважением, Смелкова Маргарита.

Контакты:

E-mail: [email protected]

Viber/WhatsApp: +380956324252

Ретушь фото
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
ТОП-50
Обработка фотографий
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Отзывы заказчиков
Ullyses
35 летЛатвия
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$12
10 баллов
год назад
Обработать 7 фотографий-портретов людей для веб-сайта
Задание выполнено раньше срока, к корректировкам Маргарита отнеслась с пониманием. Будем работать еще!
Довольна сотрудничеством! Задача была поставлена четко и понятно. С удовольствием продолжу работу в дальнейшем.
Ответный отзыв
Обработка фотографий
1 отзыв
$5/час
от $1от 1 часа
#26