Необходимо сделать коллаж из фотографий для шпаргалки в шкаф. Все фотографии должны быть размещены на листах формата A4, с последовательным расположением видов одежды. Требуется подготовить изображения в формате JPG хорошего качества. Общее количество фотографий — более 90, ожидается несколько листов A4 для печати.