Отредактировать PDF

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен16 заявок339 просмотров

Нужно вставить новую страницу в PDF документ, добавить в него данные, которые можно скопировать из двух оставшихся страниц.

Отредактировать числа. Удалить метаданные из PDF.

Задача срочная

3 года назад
Pilsen
42 года
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад

Выбранный исполнитель

Kha_s
29 лет
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
$20
1 день
Сотрудничеством доволен, Сергей быстро и великолепно справился с задачей. Рекомендую!
Ответственный заказчик. Приятно работать, ТЗ указано четко и развернуто. Рекомендую

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