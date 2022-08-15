Kha_s

Сергій Kha_s

 
28 летУкраина/Днепр
2 года на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад

Вот список услуг, которые я могу Вам предложить:

– Очистка/удаление/замена фона

– Ретушь и цветокоррекция изображений

– Очистка от пыли и царапин

– Редактирование и ретушь изображения/фото

– Общее улучшение качества изображения/фото

– Коррекция освещения и цвета

– Изменение размера , обрезка, сжатие, оптимизация

– Редактирование PDF-документа

– Сшивка панорамы

– Ретушь дефектов товара

– Удаление ненужных объектов с изображения

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
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Отзывы заказчиков
Pilsen
40 летЧехия
15 лет в сервисе
Был
20 дней назад
$20
10 баллов
год назад
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Сотрудничеством доволен, Сергей быстро и великолепно справился с задачей. Рекомендую!
Ответственный заказчик. Приятно работать, ТЗ указано четко и развернуто. Рекомендую
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