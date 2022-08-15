Вот список услуг, которые я могу Вам предложить:

– Очистка/удаление/замена фона

– Ретушь и цветокоррекция изображений

– Очистка от пыли и царапин

– Редактирование и ретушь изображения/фото

– Общее улучшение качества изображения/фото

– Коррекция освещения и цвета

– Изменение размера , обрезка, сжатие, оптимизация

– Редактирование PDF-документа

– Сшивка панорамы

– Ретушь дефектов товара

– Удаление ненужных объектов с изображения