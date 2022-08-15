Вот список услуг, которые я могу Вам предложить:
– Очистка/удаление/замена фона
– Ретушь и цветокоррекция изображений
– Очистка от пыли и царапин
– Редактирование и ретушь изображения/фото
– Общее улучшение качества изображения/фото
– Коррекция освещения и цвета
– Изменение размера , обрезка, сжатие, оптимизация
– Редактирование PDF-документа
– Сшивка панорамы
– Ретушь дефектов товара
– Удаление ненужных объектов с изображения
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Точечная замена объекта на фото15 просмотров
- Обработка фото для карточки товара26 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
год назад
Сотрудничеством доволен, Сергей быстро и великолепно справился с задачей. Рекомендую!
Ответный отзыв
Ответственный заказчик. Приятно работать, ТЗ указано четко и развернуто. Рекомендую