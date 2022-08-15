Внести данные в фотографию.

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт10 заявок616 просмотров

Внести данные в фотографию. Объем - 1000 штук. Можете взять меньший объем. Бюджет - 10 тысяч рублей. 1 фото - 10 рублей.

3 года назад
freep2022
Анна 
54 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

anuta_19
Анна 
21 год
3 года в сервисе
Была
8 дней назад
3 года назад
$150
5 дней

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anuta_19
Анна 
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