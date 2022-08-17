Вставить данные в фотографии.

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Закрыт88 заявок1325 просмотров

Необходимо вставить данные в фотографии. Объем - 5000 штук. (Можете взять меньше). Бюджет 50 тыс руб. 1 фото - 10 руб.

3 года назад
freep2022
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