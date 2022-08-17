Разработать продающую инфографику для рукодельного набора 'Сердечки'. Включить заголовок на красном фоне, преимущества набора и логотип японского бисера TOHO. Использовать одно из фото на модели. Убедиться, что инфографика соответствует единому стилю.
Вставить данные в фотографии.
Необходимо вставить данные в фотографии. Объем - 5000 штук. (Можете взять меньше). Бюджет 50 тыс руб. 1 фото - 10 руб.
Заявки фрилансеров
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