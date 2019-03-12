Пример исходного лендинга: https://ohmmandala.com/teab1/ Задачи: 1. Убрать неиспользуемый js 2. Убрать все трекинговые скрипты 3. Убрать неиспользуемый css 4. Заменить исходящие ссылки Подобных задач много, ищу исполнителя для выполнения задач на регулярной основе. Напишите в ответы к этой задаче примерную цену за выполнение ...