8620250

Дмитрий Карпенко 8620250

 
30 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$45
выплачено фрилансерам
67%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
ValentineRich
25 летУкраина
3 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
$40
10 баллов
год назад
Спарсить сайты
Дякую
У нас не срослось, не хватило опыта. Но желаю удачи в будущем
Ответный отзыв
Karfagen90
55 летУкраина
4 года в сервисе
онлайн
$5
10 баллов
год назад
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Всё отлично Рекомендую
Все понравилось. Рекомендую
Ответный отзыв
flashbag
Олег 
29 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$150
10 баллов
5 лет назад
Настройка сервера (digital ocean) + парсер
Отличный заказчик! Четко сформулированое ТЗ, минимум уточняющий вопросов. Комуникация почти моментальная. Очень рекомендую Дмитрия. Вот уже будем начинать скоро следующую задачу.
МАКСИМАЛЬНО рекомендую Олега. Очень быстро вникает в ТЗ, цены адекватные, общение приятное, на выходе работающий продукт без багов в самые кратчайшие сроки, без затягивания и "завтраков". Доволен на 200%
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