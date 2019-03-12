Фотографию прилагаю к проекту. Укажите сумму и сроки и наличие опыта
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$45
выплачено фрилансерам
67%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Обработка фотографий1 исполнительЗавершенгод назад
- $40
[url=https://paper.dropbox.com/doc/--BisiAJ4N3JPS_i3Wef9XcpAfAQ-44sxB1QllVpif9qsENe3o]https://paper.dropbox.com/doc/--BisiAJ4N3JPS_i3Wef9XcpAfAQ-44sxB1QllVpif9qsENe3o[/url]HTML-верстка1 исполнительЗавершенгод назад
Пример исходного лендинга: https://ohmmandala.com/teab1/ Задачи: 1. Убрать неиспользуемый js 2. Убрать все трекинговые скрипты 3. Убрать неиспользуемый css 4. Заменить исходящие ссылки Подобных задач много, ищу исполнителя для выполнения задач на регулярной основе. Напишите в ответы к этой задаче примерную цену за выполнение ...HTML-верстка19 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно написать парсер и выполнение логики на стороне сервера. (т.з лично) Поставить phpmyadmin Установить сертификат lets encrypt + автопродление Работа на сервере в digital ocean.Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Отзывы фрилансеров
$40
10 баллов
год назад
Дякую
Ответный отзыв
У нас не срослось, не хватило опыта. Но желаю удачи в будущем
$5
10 баллов
год назад
Всё отлично Рекомендую
Ответный отзыв
Все понравилось. Рекомендую
$150
10 баллов
5 лет назад
Отличный заказчик! Четко сформулированое ТЗ, минимум уточняющий вопросов. Комуникация почти моментальная. Очень рекомендую Дмитрия. Вот уже будем начинать скоро следующую задачу.
Ответный отзыв
МАКСИМАЛЬНО рекомендую Олега. Очень быстро вникает в ТЗ, цены адекватные, общение приятное, на выходе работающий продукт без багов в самые кратчайшие сроки, без затягивания и "завтраков". Доволен на 200%