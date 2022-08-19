Удалить надписи с фотографий

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Закрыт33 заявки877 просмотров

Требуется:

  • Удалить все китайские надписи на фотографиях
  • В принципе удалить все надписи на фотографиях
  • Фотографии на которых сразу несколько товаров, нужно вытащить отдельно каждый товар
Иными словами, нужно чтобы фотографии подходили под требования ﻿https://docs.ozon.ru/global/products/requirements/images/
3 года назад
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