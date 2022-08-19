Photoshop

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт8 заявок690 просмотров

Доброго дня. Потрібно з фото зробити арт об’єкти, в неонову стилі, вогняному та у неоновому у вигляді картини(наприклад маслом чи кольоровими олівцями) але з гарною деталізацією.

Важливий обьєкт тільки пес.

3 года назад
privet_tm
Сергей 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

noilproduction
29 лет
4 года в сервисе
Был
6 дней назад
3 года назад
$10
3 дня
Escrow
Было комфортно работать. Без нареканий. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Глеб
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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Кондратьев
 
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