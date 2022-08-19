Ретуширование фото

$11
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт20 заявок892 просмотра

Качественно отретушировать фото 21 шт. Далее будет дополнительная работа.

Прилагаю фото для теста. 

Заявки рассматриваю только с обработанной фото.

 

3 года назад
ToJIka4
Артем 
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Заявки фрилансеров

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