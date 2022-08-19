Необходимо обработать несколько фотографий, освежить их цвет и убрать нежелательные детали. Задача включает в себя использование Photoshop для достижения качественного результата.
Ретуширование фото
Качественно отретушировать фото 21 шт. Далее будет дополнительная работа.
Прилагаю фото для теста.
Заявки рассматриваю только с обработанной фото.
Заявки фрилансеров
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