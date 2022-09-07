Перекраска в другой цвет

$33
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен27 заявок801 просмотр

Требуется перекрасить 10 фото в 13 цветов.

Заявки применяются после тестового задания.

B11A7313.jpg нужно перекрасить в цвет photo_2022-08-26 10.41.39.jpg

3 года назад
ToJIka4
Артем 
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Выбранный исполнитель

Retouche
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Все отлично, рекомендую
Всё хорошо. Постоянно на связи. Быстрая оплата. Рекомендую к сотрудничеству.

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