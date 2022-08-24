Необходимо подправить логотип сайта, заменив надпись и изображение подушек. Создать версию логотипа с надписью сверху и заменить старый логотип на 55 картинках. Также требуется создать иконку для сайта на основе нового изображения.
Разрезать картинку на кусочки по заданным условиям
Есть цельная рисованная картинка с границами на отдельном слое, в psd.
Нужно разрезать ее по границам на следующих условиях:
1. Разделить картинку по внутренним границам на фрагменты.
При этом границы должны быть на каждом кусочке и при сложении в общую картинку - они пересекаются и выглядят одним целым. Каждый кусок выгрузить в PNG.
2. Разделить на те же самые фрагменты, но без границ (но точно таких же размерах что и с границами). Каждый кусок выгрузить в PNG.
3. На уже разделенный макет без границ, наложить 12 разных цветных гербов. Каждый кусок выгрузить в PNG.
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