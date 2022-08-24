Есть цельная рисованная картинка с границами на отдельном слое, в psd.

Нужно разрезать ее по границам на следующих условиях:

1. Разделить картинку по внутренним границам на фрагменты.

При этом границы должны быть на каждом кусочке и при сложении в общую картинку - они пересекаются и выглядят одним целым. Каждый кусок выгрузить в PNG.

2. Разделить на те же самые фрагменты, но без границ (но точно таких же размерах что и с границами). Каждый кусок выгрузить в PNG.

3. На уже разделенный макет без границ, наложить 12 разных цветных гербов. Каждый кусок выгрузить в PNG.