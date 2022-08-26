Требуется перекрасить 10 фотографий в 13 различных цветов. В качестве тестового задания необходимо выполнить перекраску файла B11A7313.jpg в цвет, представленный на фото_2022-08-26 10.41.39.jpg. Заявки принимаются после выполнения теста.
Ретушер на рендеры
Что требуется сделать: сборку шотов продукта (игровые кресла) на основе имеющихся рендеров и шаблонов для цветокоррекции\постпродакшена.
Описание работы: есть готовые рендеры продукта (8 ракурсов) с альфа-каналами в формате EXR и psd шаблоны с настройками цветокоррекции. Необходимо удалить фон (маски есть), откорректировать отдельные детали на основе имеющихся настроек, добавить нужные крестовины, экспортировать файлы для публикации в трех вариантах (с черным фоном, с белым фоном, с прозрачностью).
Результат рыботы: psd хайрезы в слоях и набор файлов для публикации (с черным фоном, с белым фоном, с прозрачностью).
Софт: Adobe Photoshop (+Nik Sharpener)
Пожелания к кандидату: опыт продуктовой ретуши, скорость работы, внимание к деталям, быть на связи. Оплата PayPal.
Заявки фрилансеров
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