Цветокоррекция

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрытнет заявок36 просмотров

Здравствуйте, нам необходимо подкорректировать цвета на фото, сколько будет стоить такая услуга?

3 года назад
guest_15824700055736
5 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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