Обработать фото

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен5 заявок431 просмотр

Необходимо обработать фото. Материал скину в ЛС.

3 года назад
guest_16110932895928
4 года в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

koledgoy007
Николай 
24 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$2
1 день
Escrow
Опытный и ответственный исполнитель, решил мою проблему в считанные часы. Очень доволен работой. Однозначно, рекомендую!
Отличный заказчик, супер приятная коммуникация, легкое общение, очень доволен четкой постановкой задачи, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!)

Заявки фрилансеров

Шамиль
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Вадим
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
koledgoy007
Николай 
24 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Гиоргии
 
34 года
4 года в сервисе
Был
21 день назад
20 отзывов
3 года назад
Анна
 
32 года
3 года в сервисе
Была
год назад
1 отзыв
3 года назад

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