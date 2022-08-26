Требуется создать коллаж из нескольких семейных фотографий с качественной ретушью. Необходимо подготовить макет для печати на формате A4, обеспечив высокое качество и привлекательный дизайн.
Сделать коллаж из личных фото
Есть несколько семейных фото. Необходимо сделать качественную ретушь, и сделать из них коллаж на одной странице формата а4, макет необходимо подготовить для печати.
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