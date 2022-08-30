Требуется обработка товарных фотографий, включая создание трех вариантов с заменой текста и логотипа. Заменить текст на ADCGroup, CDCPaint и ABCPaint, а также обновить логотип и ссылки на abcpaint.ru на нескольких изображениях. Подробности указаны для каждой картинки.