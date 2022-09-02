Требуется обработка 11 фотографий: убрать засветы на ручках, сделать черный цвет равномерным, почистить колеса, а также отрегулировать яркость, контраст и резкость. Заявки принимаются с обработанным тестовым фото для оценки качества работы.
Обработка фото интерьера (сделать плохо)
Здравствуйте, есть задача немного обратного характера, нужно ухудшить фото интерьера, удешевить его, сделать хуже стены, пол и тп, чтоб визуально интерьер стал выглядеть более убитым! Нужно обработать примерно 3-4 фото и срочно! Нужен профи!
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