Здравствуйте, есть задача немного обратного характера, нужно ухудшить фото интерьера, удешевить его, сделать хуже стены, пол и тп, чтоб визуально интерьер стал выглядеть более убитым! Нужно обработать примерно 3-4 фото и срочно! Нужен профи!