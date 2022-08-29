Требуется создать три мокапа для оформления витринных окон магазина тканей. Используйте фотографии с голыми окнами и добавьте элементы, указывающие на ассортимент товаров. Напишите названия разновидностей тканей на вставках. Концепция должна быть согласована, качество фото не критично.
Создать дизайн игр для детей старше 3х лет 10 шт формата а4 фото приме
Создать на формате А4 игры(фото во вложении. Цвета должны быть яркие сочные. Один лист это подложка , а второй это детали , которые нужно вырезать. В последствии это будут ламинированные игры из бумаги. Создать нужно 10 игр.
1) машинки с колесиками
Первая страница на ней цветные гаражи 6 шт
Второй лист а 4 это сами машинки, которые нужно вырезать и колесики к ним в цвет
2) радуга а в ней не пустые не цветные кружочки
( на фото похожая игра только цветочек)
3) первый фон немного травки все остальное небо( на небе циферки по порядку от 1-10
Второй лист это вырезать 10 облачков в виде животных ( собачка, кошечка, овечка, динозаврик, крокодильчик, зайчик, лев, жираф, коровка, бегемотик) на облачках должны быть цифры
4)5) "животные сорви голова" два вида на фото прилагаются
Первый фон это рисунок животных вместо головы силуэты ( на фоне травки и окружающего мира) а второй а4 сами головы
Первый лист с зоо животными их 8 шт (все животные должны быть мультяшные)
Обезьяна, жираф, зебра, лев, крокодил, бегемот, слон,лисичка
5) 8 животных домашние
Лошадь, овечка, хрюшка, собачка, кошечка, коровка,курочка, козочка
6) это игра с формами (фото нет)
На цветном фоне
По три штуки силуэты форм кружочки, квадратики, треугольнички, прямоугольники, ромбики( к ним придумать предметы
7)животные половинки как на фото , чтобы тела имели общую ширину и яркие модно таких же животных
Но второй лист где их вырезать должна быть окантовка для ножниц
8) времена года 4 листа а4 с деревьями по сезонам и к ним в зависимости от сезона предметы по 4 шт атрибуты сезона
9) а4 с четырьмя яркими основными цветами и к ним по 4 предмета пример прилагается( предметы нужно будет изменить, хотя бы частично) фото прилагается
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Обработка фотографий3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется редактор фото для обработки изображений после фотосессии. Необходима ретушь кожи, изменение цвета одежды и удаление заломов. Бюджет составляет 100 рублей за фото. Примеры работ представлены в закрепленных фото.Обработка фотографий51 заявкаЗакрыт3 года назад
- $5
Необходимо заменить надпись "MyBest + Mattress" на "Mattress + Review" на логотипе, а также заменить две подушечки на другую картинку. Работа с двумя файлами, отличающимися прозрачностью текста, с сохранением оригинальных размеров. Ищем фрилансеров из Украины.Завершен3 года назад
Необходимо обработать фотографию, чтобы сделать её четкой и очищенной. Основная цель — обеспечить возможность прочитать номерной знак. Требуется высокая степень детализации и качество обработки.Обработка фотографий18 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка 10 бесшовных текстур для онлайн конструктора. Необходимо упростить исходное изображение до треугольников. Укажите цену за каждую текстуру.Обработка фотографий5 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется профессиональная обработка 3-4 фотографий интерьера с целью ухудшения их качества. Необходимо визуально сделать стены, пол и другие элементы более убитыми. Работа срочная.Завершен3 года назад
- $7
Требуется обработка 11 фотографий: убрать засветы на ручках, сделать черный цвет равномерным, почистить колеса, а также отрегулировать яркость, контраст и резкость. Заявки принимаются с обработанным тестовым фото для оценки качества работы.Завершен3 года назад
Необходимо создать видеофайл, который будет содержать звуковое сопровождение, наложенное на фотографии. Ожидается профессиональная обработка и синхронизация звука с изображениями для достижения качественного результата.Завершен3 года назад
- $2
Требуется обработка фотографий с акцентом на профессиональную ретушь и коррекцию изображений. Материал будет предоставлен для работы. Ожидается качественный результат и внимание к деталям.Завершен3 года назад
- $15
Требуется создать коллаж из нескольких семейных фото с качественной ретушью. Необходимо подготовить макет на одной странице формата A4 для печати. Важно обеспечить высокое качество обработки и эстетическое оформление.Обработка фотографийнет заявокЗакрыт3 года назад