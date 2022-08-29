Создать на формате А4 игры(фото во вложении. Цвета должны быть яркие сочные. Один лист это подложка , а второй это детали , которые нужно вырезать. В последствии это будут ламинированные игры из бумаги. Создать нужно 10 игр.

1) машинки с колесиками

Первая страница на ней цветные гаражи 6 шт

Второй лист а 4 это сами машинки, которые нужно вырезать и колесики к ним в цвет

2) радуга  а в ней не пустые не цветные кружочки

( на фото похожая игра только цветочек)

3) первый фон немного травки все остальное небо( на небе циферки по порядку от 1-10

Второй лист это вырезать 10 облачков в виде животных ( собачка, кошечка, овечка, динозаврик, крокодильчик, зайчик, лев, жираф, коровка, бегемотик) на облачках должны быть цифры

4)5) "животные сорви голова" два вида на фото прилагаются

Первый фон это рисунок животных вместо головы силуэты ( на фоне травки и окружающего мира) а второй а4 сами головы

Первый лист с зоо животными их 8 шт (все животные должны быть мультяшные)

Обезьяна, жираф, зебра, лев, крокодил, бегемот, слон,лисичка

5) 8 животных домашние

Лошадь, овечка, хрюшка, собачка, кошечка, коровка,курочка, козочка

6) это игра с формами (фото нет)

На цветном фоне

По три штуки силуэты форм кружочки, квадратики, треугольнички, прямоугольники, ромбики( к ним придумать предметы

7)животные половинки как на фото , чтобы тела имели общую ширину и яркие модно таких же животных

Но второй лист где их вырезать должна быть окантовка для ножниц

8) времена года 4 листа а4 с деревьями по сезонам и к ним в зависимости от сезона предметы по 4 шт атрибуты сезона

9) а4 с четырьмя яркими основными цветами и к ним по 4 предмета пример прилагается( предметы нужно будет изменить, хотя бы частично) фото прилагается