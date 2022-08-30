Визуализация концепции оформления - мокапы

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт3 заявки293 просмотра

Здравствуйте!

Во вложении фото - пример, не самый идеальный, просто пример.

Ещё во вложении 2 фото с голыми окнами, на которые нужно сделать мокапы, только нужно не на внешние, а на внутренние окна. На одном из фото окна магазина Дикси (слева), их не трогаем.

Качество фото - не важно. Сейчас нужно просто согласовать концепцию оформления витринных окон. Нужно что бы было понятно, что это магазин тканей (и сопутствующих товаров для швей - нитки, иголки, пуговицы...).

Нужно разнообразить фото и сверху (на маленьких вставках над большими окнами) написать названия разновидностей тканей, например Портьерные, Трикотажные ткани и тд. Список разновидностей можно посмотреть на сайте клиента https://medastex.ru  и в их инстаграмме.  

Нужно 3 разнообразных стиля оформления витринных окон (мокапы). 

3 года назад
z24z
41 год
13 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Денис
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Николай
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
17 отзывов
3 года назад
Гость
4 года в сервисе
Был
год назад
21 отзыв
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Обработка и ретушь фото

    Требуется редактор фото для обработки изображений после фотосессии. Необходима ретушь кожи, изменение цвета одежды и удаление заломов. Бюджет составляет 100 рублей за фото. Примеры работ представлены в закрепленных фото.

    Обработка фотографий51 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Заменить надпись на логотипе

    $5

    Необходимо заменить надпись "MyBest + Mattress" на "Mattress + Review" на логотипе, а также заменить две подушечки на другую картинку. Работа с двумя файлами, отличающимися прозрачностью текста, с сохранением оригинальных размеров. Ищем фрилансеров из Украины.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Обработать фото, сделать его четче

    Необходимо обработать фотографию, чтобы сделать её четкой и очищенной. Основная цель — обеспечить возможность прочитать номерной знак. Требуется высокая степень детализации и качество обработки.

    Обработка фотографий18 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Бесшовные текстуры

    Требуется разработка 10 бесшовных текстур для онлайн конструктора. Необходимо упростить исходное изображение до треугольников. Укажите цену за каждую текстуру.

    Обработка фотографий5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Обработка фото интерьера (сделать плохо)

    Требуется профессиональная обработка 3-4 фотографий интерьера с целью ухудшения их качества. Необходимо визуально сделать стены, пол и другие элементы более убитыми. Работа срочная.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Обработка фото

    $7

    Требуется обработка 11 фотографий: убрать засветы на ручках, сделать черный цвет равномерным, почистить колеса, а также отрегулировать яркость, контраст и резкость. Заявки принимаются с обработанным тестовым фото для оценки качества работы.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сделать из звукового видеофайл!

    Необходимо создать видеофайл, который будет содержать звуковое сопровождение, наложенное на фотографии. Ожидается профессиональная обработка и синхронизация звука с изображениями для достижения качественного результата.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Обработать фото

    $2

    Требуется обработка фотографий с акцентом на профессиональную ретушь и коррекцию изображений. Материал будет предоставлен для работы. Ожидается качественный результат и внимание к деталям.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сделать коллаж из личных фото

    $15

    Требуется создать коллаж из нескольких семейных фото с качественной ретушью. Необходимо подготовить макет на одной странице формата A4 для печати. Важно обеспечить высокое качество обработки и эстетическое оформление.

    Обработка фотографийнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать коллаж из личных фото

    $15

    Требуется создать коллаж из нескольких семейных фотографий с качественной ретушью. Необходимо подготовить макет для печати на формате A4, обеспечив высокое качество и привлекательный дизайн.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад