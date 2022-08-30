Здравствуйте!

Во вложении фото - пример, не самый идеальный, просто пример.

Ещё во вложении 2 фото с голыми окнами, на которые нужно сделать мокапы, только нужно не на внешние, а на внутренние окна. На одном из фото окна магазина Дикси (слева), их не трогаем.

Качество фото - не важно. Сейчас нужно просто согласовать концепцию оформления витринных окон. Нужно что бы было понятно, что это магазин тканей (и сопутствующих товаров для швей - нитки, иголки, пуговицы...).

Нужно разнообразить фото и сверху (на маленьких вставках над большими окнами) написать названия разновидностей тканей, например Портьерные, Трикотажные ткани и тд. Список разновидностей можно посмотреть на сайте клиента https://medastex.ru и в их инстаграмме.

Нужно 3 разнообразных стиля оформления витринных окон (мокапы).