Сделать вырез декольте чуть менее глубоким

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт48 заявок849 просмотров

Сделать вырез декольте чуть менее глубоким 

3 года назад
guest_16204525166043
4 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Дарья
 
18 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Алина
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Владислав
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Инсар
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Таисия
 
18 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Юрий
 
45 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анатолий
 
44 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Михайло
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Александр
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Олексій
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дарина
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Лина
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Аня
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Олег
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Елена
 
31 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Антон
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Александр
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Яблуножко
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
1 отзыв
3 года назад
Анастасия
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Дайнет
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Даниил
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Вова
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
София
 
28 лет
3 года в сервисе
Была
8 месяцев назад
3 года назад
Аліна
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Эрлан
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Богдан
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
7 отзывов(-1)
3 года назад
Анатолий
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
Даниил
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Ирина
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
7 месяцев назад
2 отзыва
3 года назад
Владислав
 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Кирилл
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Віка
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анна
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Юлиан
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Данил
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Олександр
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Кристина
 
21 год
3 года в сервисе
Была
год назад
5 отзывов
3 года назад
Александр
 
56 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
93 отзыва
3 года назад
ТОП-5
Обработка фотографий
Іларія
 
22 года
3 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
1 отзыв
3 года назад
Сергей
 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
221 отзыв
3 года назад
Гиоргии
 
34 года
4 года в сервисе
Был
21 день назад
20 отзывов
3 года назад
Валерия
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Юрий
 
58 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
38 отзывов
3 года назад
Татьяна
 
36 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Роман
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Семён
 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Николай
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
17 отзывов
3 года назад
Гость
4 года в сервисе
Был
год назад
21 отзыв
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Обработка фото.

    Требуется обработка фотографий автомобиля: очистка грязи с подошвы кроссовка, устранение следов на карбоновой наклейке, чистка от сколов и пятен. Необходимо заменить номер автомобиля на надпись 'Skoda' на чешском. Дополнительно — улучшение общего вида фото по усмотрению исполнителя.

    Обработка фотографий16 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Убрать задний фон, вырезав объект (человека), преобразовать в png

    Необходимо убрать задний фон с фотографии, вырезав объект (именинницу) по силуэту тела, лица и волос. Готовый файл должен быть в формате PNG для дальнейшей печати на майке. Фото будет предоставлено при обсуждении заказа.

    Обработка фотографий13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Вырезать логотип и прислать в PNG формате

    $2

    Необходимо вырезать логотип из предоставленной фотографии и отправить готовый файл в формате PNG. Обработка должна быть качественной и соответствовать стандартам для дальнейшего использования.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Ретушь 2 фото

    Требуется обработка двух фотографий: уберите блики со стола и стены, удалите розетку и штрих-код на будильнике. Выровняйте экспозицию и улучшите изображение модели. Фотографии предоставлены на Яндекс Диск.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Почистить фотографию

    Необходимо почистить фотографию, удалив лишнюю информацию и оставив только бланк на белом фоне. Ожидается указание примерной цены для начала обсуждения. Оплата возможна через Сбербанк, Яндекс деньги или Qiwi.

    Обработка фотографий39 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Визуализация (вставить фотографии на другое фото)

    $10

    Необходимо выполнить обработку фотографий, вставив 11 изображений в окна согласно указанному порядку. В примере визуализации макеты размещаются на внутренних окнах. Фото № 5 будет на углу, его части должны быть распределены по обеим сторонам магазина. Включен пример визуализации для ориентира.

    Обработка фотографий15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно обработать фотографию,но при этом очень качественно.

    Требуется качественная обработка фотографии с высоким уровнем детализации. Ищем опытного фрилансера с стажем не менее двух лет. Обратите внимание на требования к качеству выполнения работы.

    Обработка фотографий20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать дизайн игр для детей старше 3х лет 10 шт формата а4 фото приме

    Необходимо разработать дизайн 10 игр для детей старше 3 лет в формате A4. Каждая игра должна включать яркие подложки и детали для вырезания, которые будут использоваться для ламинирования. Темы игр разнообразные: машинки, радуга, цифры, животные и времена года. Все детали должны быть привлекательными и легкими для восприятия детьми.

    Обработка фотографий3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Визуализация концепции оформления - мокапы

    $10

    Требуется создать три мокапа для оформления витринных окон магазина тканей. Используйте фотографии с голыми окнами и добавьте элементы, указывающие на ассортимент товаров. Напишите названия разновидностей тканей на вставках. Концепция должна быть согласована, качество фото не критично.

    Обработка фотографий3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Обработка и ретушь фото

    Требуется редактор фото для обработки изображений после фотосессии. Необходима ретушь кожи, изменение цвета одежды и удаление заломов. Бюджет составляет 100 рублей за фото. Примеры работ представлены в закрепленных фото.

    Обработка фотографий51 заявка
    Закрыт
    3 года назад