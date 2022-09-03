Требуется обработка фотографий автомобиля: очистка грязи с подошвы кроссовка, устранение следов на карбоновой наклейке, чистка от сколов и пятен. Необходимо заменить номер автомобиля на надпись 'Skoda' на чешском. Дополнительно — улучшение общего вида фото по усмотрению исполнителя.
Сделать вырез декольте чуть менее глубоким
Сделать вырез декольте чуть менее глубоким
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