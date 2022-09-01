Убрать задний фон, вырезав объект (человека), преобразовать в png

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт13 заявок189 просмотров

Готовлю подарок, хочу сделать смешную печать на майке, для этого нужно вырезать именинницу.

Вырезать по силуэту тела, лица, пальцев, волос и тд. 

Так как фото личное, вышлю при обсуждении заказа.

3 года назад
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