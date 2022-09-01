Необходимо вырезать логотип из предоставленной фотографии и отправить готовый файл в формате PNG. Обработка должна быть качественной и соответствовать стандартам для дальнейшего использования.
Убрать задний фон, вырезав объект (человека), преобразовать в png
Готовлю подарок, хочу сделать смешную печать на майке, для этого нужно вырезать именинницу.
Вырезать по силуэту тела, лица, пальцев, волос и тд.
Так как фото личное, вышлю при обсуждении заказа.
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