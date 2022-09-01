Требуется обработка фотографии с изменением глубины выреза декольте. Задача включает коррекцию изображения для достижения желаемого визуального эффекта.
Обтравка+Ретушь наручных часов
Здравствуйте! Необходимо сделать обтравку+удаление мусора+ретушь наручных часов? (есть ли примеры работ по такой теме?цена?)
В заказе 30-40 фотографий примерно (5 часов по 5-7 ракурсов).
Ниже прикрепляю две папки: 1 "как хочу обработку" примерно и 2 пример исходных фото нескольких моделей, которые надо будет обработать.
P.S. знаю мои исходники не "огонь", но думаю для профессионалов это не проблема.
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