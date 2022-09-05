Требуется обработка 7 фотографий с акцентом на улучшение света, цвета и четкости. Добавить немного макияжа: ресницы, губы и брови темно-коричневого цвета. Ожидается создание качественных изображений, подходящих для социальных сетей и аватаров.
Обработать 100 картинок, соединить несколько в одну.
Обработать 100 картинок, соединить несколько в одну, где то поменять угол и обрезать в плотную до краев картинки. Более подробное ТЗ предоставлю.
Пример https://rondell-group.ru/catalog/nabory_posudy/nabor_posudy_rondell_flamme_6_predmetov_rds_341/
https://rondell-group.ru/catalog/skovorody-rondell/nabor_skovorod_3pr_rondell_mocco_20sm_24sm_28sm/
Заявки фрилансеров
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