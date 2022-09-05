Обработать 100 картинок, соединить несколько в одну.

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Закрыт51 заявка882 просмотра

Обработать 100 картинок, соединить несколько в одну, где то поменять угол и обрезать в плотную до краев картинки. Более подробное ТЗ предоставлю.

Пример https://rondell-group.ru/catalog/nabory_posudy/nabor_posudy_rondell_flamme_6_predmetov_rds_341/

https://rondell-group.ru/catalog/skovorody-rondell/nabor_skovorod_3pr_rondell_mocco_20sm_24sm_28sm/

3 года назад
barscompani
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