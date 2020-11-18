Требуется разработка логотипа для инстаграмм-магазина Limited_Moscow, специализирующегося на продаже редких кроссовок. Предпочтительно использование силуэта кроссовка, но открыты к креативным идеям без него. Ожидается творческий подход и оригинальность в дизайне.
- Логотипы и Знаки21 заявкаЗакрыт2 года назад
Требуется обработка фотографии автомобиля с замазкой государственного номера черным цветом. Номер должен сливаться с решеткой радиатора. Ожидается качественная работа.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо в фотошопе перекрасить тормозные суппорты автомобиля из красного в теплый желтый цвет. Опирайтесь на пример из галереи для точности работы.Обработка фотографий62 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется обработка фотографий кроссовок, включая снижение потертостей и очистку подошвы. Задача направлена на обновление внешнего вида обуви. Ожидается качественная обработка для улучшения визуального восприятия.Обработка фотографий9 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется обработка фотографии с удалением пятна от торта на порожке. Также есть одна дополнительная деталь, которую можно обсудить в переписке. Обеспечьте качественную ретушь изображения.Обработка фотографий15 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется обработка фотографий с акцентом на отбеливание подошвы обуви. Необходимо сделать это так, чтобы результат выглядел естественно и гармонично. Фотографии должны быть подготовлены для дальнейшего использования.Обработка фотографий14 заявокЗакрыт4 года назад
Поменять цвет кофты на фото с синего на черный.Обработка фотографий10 заявокЗакрыт5 лет назад
Отредактировать видеозапись экрана, как человек заходит на страничку голосования и отдаёт голос за определённого человека, добавить в видео звук и дополнительно внешние эффекты, чтобы выглядело эффектно.Видеомонтаж22 заявкиЗакрыт5 лет назад