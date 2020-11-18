Artem_N1

Артем Artem_N1

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$2
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создать логотип

    Требуется разработка логотипа для инстаграмм-магазина Limited_Moscow, специализирующегося на продаже редких кроссовок. Предпочтительно использование силуэта кроссовка, но открыты к креативным идеям без него. Ожидается творческий подход и оригинальность в дизайне.

    Создание логотиповInstagram
    Логотипы и Знаки21 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Замазать гос номер на авто.

    Требуется обработка фотографии автомобиля с замазкой государственного номера черным цветом. Номер должен сливаться с решеткой радиатора. Ожидается качественная работа.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Обработка фото

    Требуется обработка фотографий кроссовок, включая снижение потертостей и очистку подошвы. Задача направлена на обновление внешнего вида обуви. Ожидается качественная обработка для улучшения визуального восприятия.

    Обработка фотографий9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Обработка фото

    Требуется обработка фотографии с удалением пятна от торта на порожке. Также есть одна дополнительная деталь, которую можно обсудить в переписке. Обеспечьте качественную ретушь изображения.

    Обработка фотографий15 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Обработка фото

    Требуется обработка фотографий с акцентом на отбеливание подошвы обуви. Необходимо сделать это так, чтобы результат выглядел естественно и гармонично. Фотографии должны быть подготовлены для дальнейшего использования.

    Обработка фотографий14 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Отредактировать видео

    Отредактировать видеозапись экрана, как человек заходит на страничку голосования и отдаёт голос за определённого человека, добавить в видео звук и дополнительно внешние эффекты, чтобы выглядело эффектно.

    Видеомонтаж22 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

Отзывы фрилансеров

ZyZik
36 лет
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$2
10 баллов
3 года назад
Замазать гос номер на авто.
Отличный заказчик,все по факту,оплата своевременно! Рекомендую.
Мастер своего дела!
Ответный отзыв