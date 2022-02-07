В фотошопе перекрасить тормозные суппорта авто из красного в желтый

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В фотошопе перекрасить тормозные суппорта авто из красного в желтый

Необходимо добавить тёплый желтый цвет

как по ссылке:

https://www.gmpperformance.com/gallery/display/5346/bmw-m4-with-custom-painted-calipers/

2 года назад
Artem_N1
Артем 
23 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад