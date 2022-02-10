Обработка фото с наложением фона и текста

Обработка фотографийЗавершен17 заявок674 просмотра
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Здравствуйте.

Нужно сделать заглавную фотку для авито с наложением текста и фона. Важна контрастность сочетания для лучшего отображения в ленте. Фото человека нужно вырезать, отретушировать, убрать блики. Фото сюда не выкладываю по объективным причинам.

2 года назад
lupus_malus
Дмитрий 
50 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
excccp
Юрий 
51 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 дней назад
2 года назад
$5
1 день
Юрий работает очень быстро и качественно. Приятен в общении. Рекомендую к сотрудничеству!
Дмитрий отдичный заказчик, всегда на связи. От общения остались только положительные эмоции. Рекомендую к сотрудничеству