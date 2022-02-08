Обработка фотографий

Обработка фотографийЗавершен2 заявки434 просмотра
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Необходимо обработать фотографии (лица). ТЗ в личку.

2 года назад
TerraZet
Анна 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
Выбранный исполнитель
ZyZik
35 летРоссия
4 года в сервисе
Был
15 дней назад
2 года назад
$10
1 день
Обращаюсь не в первый раз к Евгению. Всегда отличная работа. И творческий подход! Спасибо!
Все прям очень хорошо,Анна всегда на связи,приятное общение и понятное ТЗ. Оплата в срок. Мои рекомендации))