Здравствуйте, есть сайт в разработке на тильде Нужно сделать слайдер(pop-up) для фото-галареи. ( не стандартными блоками из тильда) Пример на фото, можно даже идентично. ( сайт примера -https://www.govaert-vanhoutte.be/residence-LDL/)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно вырезать фон у картинок. Осталось не много.
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