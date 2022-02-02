Вырезать фон у картинок.

Обработка фотографийЗакрыт103 заявки1986 просмотров
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Нужно вырезать фон у картинок. Осталось не много.

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2 года назад
Tlouniqles
23 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад