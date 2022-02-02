Слайдер для сайта на тильде

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Здравствуйте, есть сайт в разработке на тильде

Нужно сделать слайдер(pop-up) для фото-галареи. ( не стандартными блоками из тильда)

Пример на фото, можно даже идентично. ( сайт примера -https://www.govaert-vanhoutte.be/residence-LDL/)

2 года назад
guest_16439163871303
2 года в сервисе
Был
2 года назад