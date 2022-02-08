Обработка фотографий!

Обработка фотографийЗавершен3 заявки482 просмотра
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Необходимо убрать фон с фото, оставить только объект (автомобиль)! Результат в формате .png!

Примеры обрабатываемых фото прикрепил в файле. Всего 7 фотографий!

2 года назад
alexhon
58 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
ZyZik
35 летРоссия
4 года в сервисе
Был
15 дней назад
2 года назад
$8
1 день
Спасибо за хорошую работу!
Все прошло отлично! Оплата по факту! Все пожелания учтены! Рекомендую.