Обработка фото в фотошоп 2021 и выше

$7
Обработка фотографийЗакрыт10 заявок1244 просмотра
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Нужно создать экшен по обработке согласно прикреплённому ТЗ.

Фото для обработки(70мб) можно скачать по ссылке - https://disk.yandex.ru/d/FWr_LmeIs_g9KQ

2 года назад
pollloid
Юрий 
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
месяц назад