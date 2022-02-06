Обработка фото в фотошоп 2021 и выше

Здравствуйте, есть сайт в разработке на тильде Нужно сделать слайдер(pop-up) для фото-галареи. ( не стандартными блоками из тильда) Пример на фото, можно даже идентично. ( сайт примера -https://www.govaert-vanhoutte.be/residence-LDL/)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать экшен по обработке согласно прикреплённому ТЗ.
Фото для обработки(70мб) можно скачать по ссылке - https://disk.yandex.ru/d/FWr_LmeIs_g9KQ
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