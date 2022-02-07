Убрать фон на фото

Обработка фотографийЗавершен23 заявки697 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте.

Нужно убрать фон на фото https://disk.yandex.ru/i/1yM8-hH7vA0eRA 

От вас сразу срок и цена

2 года назад
TerraZet
Анна 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
Выбранный исполнитель
ZyZik
35 летРоссия
4 года в сервисе
Был
15 дней назад
2 года назад
$2
1 день
Очень хорошая работа! Спасибо!
Отличный заказчик,все супер!)